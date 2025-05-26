أستاذ إيراني يحقق المرتبة الأولى عالمياً في التصميم الأمثل والخوارزميات المتقدمة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدكتور "علي كاوه" حصل على هذه المرتبة لمدة ثلاث سنوات متتالية، 2022، 2023، و2024.

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علي كاوه (مواليد 1947 في تبريز) هو أستاذ جامعي إيراني وعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة المدنية بجامعة "علم وصنعت" إيران، وعضو دائم في أكاديمية العلوم الإيرانية. بدأ دراسته العليا في جامعة تبريز، حيث حصل على درجة البكالوريوس بتفوق، ثم أكمل دراستيه الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية في جامعة لندن.

تم اختيار كاوه كأحد الشخصيات البارزة في مجال الهندسة المدنية خلال المؤتمر الأول للشخصيات الخالدة في عام 2000. وفي عام 2016، تم تكريمه كأستاذ متميز في جامعة علم وصنعت. كما تم تصنيفه كأحد أكثر الباحثين تأثيراً في العالم من قبل مؤسسة كلاريتي أناليتكس في عامي 2017 و 2018.

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