إطلاق قاعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في "الکامب 1404"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار توسلي إلى الابتكارات الجديدة في المعرض، حيث سيتم لأول مرة إطلاق قاعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تتضمن قسمين يغطيان جميع سلسلة القيمة لهذه التكنولوجيا التحولية، بدءًا من البنية التحتية والأجهزة المتقدمة وصولاً إلى المنتجات التطبيقية والصناعية التي تقدمها الشركات الرائدة والشركات الناشئة الإيرانية.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه القاعة، أوضح توسلي أن القسم الأول سيعرض البنى التحتية الذكية، بما في ذلك المعالجات القوية، ومنصات تطوير الذكاء الاصطناعي، وحلول التعلم الآلي، بينما سيركز القسم الثاني على الحلول العملية في مختلف الصناعات وابتكارات الشركات الناشئة.

واعتبر توسلي "الکامب" فرصة استراتيجية لفاعلي صناعة التكنولوجيا، مضيفًا أن المعرض يوفر للشركات والمتخصصين والشركات الناشئة والمستثمرين مساحة لتعريف قدراتهم، وإقامة شراكات فعالة، واكتشاف الفرص الابتكارية في مجال التكنولوجيا.

كما أعلن توسلي عن تنظيم فعاليات جانبية، حيث ستُعقد جلسات متخصصة حول مواضيع مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنتاجية الصناعية، وتجارية التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مسابقة للابتكار مع جوائز قيمة للفرق والمشاريع المتميزة.

وفي ختام حديثه، أكد توسلي أن "الکامب 1404" يمثل نقطة التقاء بين المعرفة، ورأس المال، وصنع السياسات في مسار التنمية المستدامة، ودعا منظمة نصر جميع الفاعلين في هذا المجال للمشاركة الفعالة في هذه الفرصة الوطنية.

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