دخول اللجنة المتخصصة في مجمع تشخيص مصلحة النظام في موضوع "الذكاء الاصطناعي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم إحالة موضوع "الذكاء الاصطناعي" من قبل أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، وتمت مناقشته بحضور مسؤولين من المعاونت العلمية، ووزارة العلوم، ووزارة الاتصالات، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، ولجنة الصناعات.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس اللجنة العلمية إلى تأكيدات قائد الثورة الإسلامية في عام 2021، حيث قال: "أقترح أن يتم التركيز على هذا الموضوع (الذكاء الاصطناعي) وتعميقه بحيث نصل على الأقل إلى قائمة أفضل 10 دول في هذا المجال"، مما يبرز أهمية هذا الموضوع.

وخلال الاجتماع، قدم معاون رئيس الجمهورية العلمي توضيحات حول الخلفيات والإجراءات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها في المستقبل، وأجاب على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، الذين بدورهم طرحوا وجهات نظرهم.

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