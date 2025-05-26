تونس تعيد فتح قنصليتها في ليبيا بعد أكثر من 10 سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة أن البعثة القنصلية في بنغازي ستقدم خدماتها للتونسيين المقيمين في عدة مدن بمنطقة شرق ليبيا، منها بنغازي، والجبل الأخضر، ودرنة، وطبرق، وأمساعد، وجالو، والبيضاء، والمرج، والعقورة، وقمينس، وأجدابيا، والبريقة، والكفرة.

ويُذكر أن تونس تمتلك أيضا قنصلية في العاصمة الليبية طرابلس، مما يعزز التعاون والتواصل بين البلدين في مختلف المناطق.

وتُعد إعادة افتتاح القنصلية في بنغازي خطوة استراتيجية تعكس رغبة تونس في تعزيز الاستقرار والتعاون مع ليبيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والتنمية في شرق ليبيا، كما تسهم في توفير الدعم اللازم للجالية التونسية هناك، التي تعتبر جسراً مهماً في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

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