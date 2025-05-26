قائد الجيش الايراني: مستعدون لتنفيذ عمليات وعد صادق جديدة وعديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال تصريحات له على هامش مراسم إزاحة الستار عن موسوعة الدفاع المقدس المؤلفة من ثمانية مجلدات والخاصة بجيش الجمهورية الإسلامية، قال اللواء موسوي ردًا على تخرصات قادة الكيان الصهيوني: "الكيان الصهيوني أضعف من أن يتمكن من المساس بعظمة إيران، في حين أن قوة الجمهورية الإسلامية الايرانية قادرة على مواجهة هذا الكيان وإدخاله وداعميه في أزمات خطيرة."

وأضاف قائد جيش الجمهورية الاسلامية: "من الواضح أن قادة ذلك الكيان يدركون جيدًا أنهم عاجزون عن تحمّل تبعات مواجهة مباشرة معنا، فهم لا يملكون القدرة على الصمود أمام التحديات التي قد نواجههم بها وأنهم قتلة الأطفال والمجرمين العبثيين، ولكن مع ذلك فإن ارتكاب الحماقات يبقى أمرًا متوقعًا في أي لحظة".

وتابع قائلاً: "إذا كانوا متعجلين لتلقي وعد صادق جديد، فنحن جاهزون تمامًا لتوجيه الضربة المستحقة، وسنستوفي منهم الحساب العالق أيضًا".

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