عراقجي: الشهيد عبد اللهيان كان ناجحا في انجاز مهامه وستواصل الخارجية الايرانية هذا النهج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطلع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في تصريح صحفي لوزير الخارجية عراقجي، عصر اليوم وعلى اعتاب حلول الذكرى السنوية الاولى لارتقاء "شهداء الخدمة"، الرئيس الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الشهيد حسين امير عبداللهيان ورفاقهما، اثر حادث المروحية المرير (21 ايار / مايو 2025م)، بان تواصل الخارجية الايرانية المضي على النهج الذي رواه سلفه الشهيد امير عبداللهيان بدمائه؛ خدمة للشعب الايراني الابي.

واستعرض عراقجي في هذا الحوار، نبذة عن حياة وزير الخارجية الشهيد حسين امير عبداللهيان؛ لافتا الى ان علاقته بالشهيد تعود لسنوات بعيدة، منذ ان كانا طالبين في كلية وزارة الخارجية.

واضاف : ان الجميع استبشر خيرا عندما تسلم الشهيد امير عبداللهيان حقيبة الخارجية، باعتباره كان من احسن التعيينات؛ مؤكدا بان وزير الخارجية الشهيد كان ناجحا في انجاز مهامه.

وفي جانب من تصريحاته، لفت عراقجي الى، ان السياسة الخارجية في عهد حكومة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي كانت حافلة ومنشغلة للغاية؛ مستدلا بنشاطات وزير الخارجية الشهيد امير عبد اللهيان في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وايضا الهجوم الذي استهدف القنصلية الايرانية بدمشق، واستشهاد عدد من قادة الحرس انذك، وغيرها من العمليات التي اعقبت تلك الاحداث.

كما اشار الى عمليتي الوعد الصادق – 1 والوعد الصادق – 2، اللتين نفذت بقرار الجمهورية الاسلامية ضد الكيان الصهيوني، قائلا : ان التنسيق بين الميدان والدبلوماسية كان واضحا في كليهما.

واردف : ان دور الشهيد امير عبداللهيان في هذا الخصوص كان متجسدا للغاية؛ حيث كان الميدان ينفذ مهامه، والدبلوماسية بدورها كانت تدفع بهذا التنسيق عبر استشرافها لكافة المراحل ذات الصلة بها.