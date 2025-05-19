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١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٢ م

قاليباف: طوفان الأقصى أفشلت استراتيجية "الشرق الأوسط الجديد"

قاليباف: طوفان الأقصى أفشلت استراتيجية "الشرق الأوسط الجديد"

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي: إن أميركا سعت لتقسيم الدول من خلال خطة "الشرق الأوسط الكبير"، ولكن بعد فشلها طرحت "الشرق الأوسط الجديد" يقوم على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما افشلته أيضاً طوفان الأقصى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" اليوم الاثنين، خلال كلمته في حفل اختتام منتدى حوار طهران : إن الأمريكيين فقدوا القدرة على استخدام قوتهم السياسية والاقتصادية والتجارية، كما كانوا يفعلون في العقود الأخيرة من القرن المنصرم.

وأوضح "قاليباف": خلال هذه الفترة الانتقالية، تسعى القوى الإقليمية والعالمية الأخرى إلى تعزيز دورها وسط الفضاء القائم على الهمينة.

وفي جانب من كلمته قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي : بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بغزة، وكذلك هجوم الكيان على السفارة الإيرانية في دمشق، ورد إيران في إطار عمليتي "الوعد الصادق 1 و 2"، بلغ مستوى التوتر بين إيران والكيان الصهيوني إلى صراع مباشر في هذا الصدع الجيو - سياسي.

وتابع : إن التطورات التي أعقبت 7 أكتوبر 2023، كانت لها تأثيرات مهمة؛ مبينا ان تحليل ستراتيجيات وسياسات الكيان الصهيوني خارج الإطار التحليلي للنظام العالمي الأمريكي هو خطأ في الحسابات.

واضاف : الكيان الصهيوني لا يمتلك هوية جيو- سياسية مستقلة، بل يجب فهم ودراسة هويته الجيو - سياسية وفقا لمقاربات الهيمنة التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية.

رمز الخبر 1958216

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