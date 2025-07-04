الادميرال سياري: جاهزية القوات المسلحة أذلّت العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تابع الأدميرال حبيب الله سياري، عن كثب سير علاج جرحى هجمات الكيان الصهيوني الجبانة وحربه المفروضة. وأعرب عن امتنانه لجهود الطاقم الطبي والأطباء في المستشفى، ودعا إلى استخدام جميع الإمكانيات الطبية للشفاء العاجل للجرحى.

واعتبر صمود محاربي الإسلام في حرب الاثني عشر يومًا التي فرضها الكيان الصهيوني، ودعم مختلف شرائح الشعب، نماذج جلية للجهاد في سبيل دين الله، وقال: إن شجاعة ووطنية القوات المسلحة، واستعدادها الكامل، ودعم شعبنا الوفي الشامل لها، أخضعت العدو الخبيث للهزيمة.

كما أعرب الادميرال سياري عن امتنانه للطاقم الطبي من الممرضين والأطباء، الذين عملوا بلا كلل خلال هذه الأيام، وشكر الطاقم الطبي والمدافعين عن الصحة المجتهدين والصابرين والدؤوبين على استعدادهم الكامل وجهودهم الليلية.

/انتهى/