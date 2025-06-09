الادميرال سياري: حققنا قفزات نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الأدميرال حبيب الله سياري، عن تقدم ملحوظ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال حفل ختام أول مسابقة رياضية لوحدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة للجيش. وأكد أن مقارنة الوضع الراهن بالماضي تُظهر قفزات نوعية في هذا المجال، قائلاً: "بفضل الله وجهود أحبائنا، نجحنا في إرساء اتصالات فعّالة على مستوى جيش جمهورية إيران الإسلامية".

وأكد قائلاً: "إن إرساء الاتصالات في المجالين السيبراني والعسكري خطوة عظيمة، والحمد لله، لقد نجحنا في هذا الصدد. في مناورات "ذو الفقار" العظيمة للجيش، لم نواجه أي مشاكل في الاتصالات، ويجري العمل على إرساء الاتصالات بشكل جيد على مختلف المستويات".

وأشار الادميرال سياري أيضاً إلى أهمية الحفاظ على الاتصالات في الوحدات، وأضاف: "هذه القضية من أهم أوامر سماحة القائد التي تم التأكيد عليها منذ عام ٢٠٠٣. لقد أحرزنا تقدماً جيداً خلال هذه السنوات، وعززنا معارف ومهارات ودوافع قواتنا".

وقال: "نفخر بأننا، بصفتنا المركز العصبي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد أرسينا الاتصالات في جميع المجالات، وهذه العملية مستمرة بشكل جيد".

كما أشار إلى التقدم الملحوظ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضاف: "إن إرساء الاتصالات على مستوى الجيش خطوة عظيمة، وقد نجحنا في ذلك. عندما نقارن الوضع الحالي بالماضي، فقد حققنا قفزات نوعية في هذا المجال، ونرى أمثلة على ذلك في مناورات الجيش".

وفي الختام، خاطب الأدميرال سياري موظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائلاً: "إن مستوى معرفتكم وخبرتكم أيها الضباط الأعزاء، عالٍ، وبالنظر إلى هذه المعرفة والخبرات، فإننا نفخر بكم لعدم سماحكم بقطع الاتصالات تحت أي ظرف من الظروف".

وأكد نائب منسق الجيش، في إشارة إلى أهمية الرياضة للجميع، أن المبادرة التي اتُخذت في المسابقات كانت رائعة، ويجب أن تُقام هذه المسابقات على جميع المستويات. كما يجب أن تستمر مسابقات المهارات في الجيش لزيادة تحفيز الموظفين.

وأضاف: "يجب أن نوفر منصة للرياضة في جميع بيئات الخدمة، لأن الرياضة تزيد من الحيوية والدافعية والمعنويات. ونحن في قيادة الجيش نسعى جاهدين لضمان استمرار الرياضة، وأن الروح الرياضية العالية بين موظفي الجيش تتجلى بوضوح".

وأكد الأدميرال سياري، مشيدًا بمشاركة القوات الأربع في هذه المسابقات، أن هذه المسابقات الرياضية والمهارية يجب أن تستمر، وأن تنفيذها سيزيد من تحفيز الموظفين.

/انتهى/