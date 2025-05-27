إيران توقع على عقد مع كازاخستان لتصدير الخدمات الفنية والهندسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم توقيع هذا العقد جرت صباح اليوم في وزارة المعادن والتجارة بحضور نائب وزير المعادن والتجارة وجيه الله جعفري، ورئيس مجلس إدارة منظمة "إيميدرو" محمد آغاجانلو، ومستشار الوزير والمدير العام للوزارة السيد عباس حسيني، والمدير العام لشركة "أسكوتك الدولية" أمير علي طاهر زاده.

وبموجب هذا العقد، سيتم تصدير "الخدمات التقنية والهندسية لتكنولوجيا بيريد بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن" إلى كازاخستان.

تتولى شركة MME، باعتبارها الذراع الهندسية والتكنولوجية لشركة ASCOTECH، مسؤولية تقديم الخدمات الهندسية الأساسية والمفصلة لهذا المشروع.

تعتبر عملية إنتاج الحديد الإسفنجي باستخدام طريقة PERED واحدة من أحدث طرق الاختزال المباشر التي تم تسجيلها من قبل الخبراء الإيرانيين. في هذه الطريقة، يتم تحويل حبيبات أكسيد الحديد مباشرة إلى حديد إسفنجي، وهو أمر مفيد لصناعة الفولاذ عالي الجودة.

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