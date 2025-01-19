إيران تعلن عن استعدادها للتعاون العلمي مع العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين سيمائي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، نقلا عن وزارة العلوم: "تم توقيع أكثر من 170 مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي المشترك بين إيران والعراق".

وأضاف: "تم تنفيذ بعض هذه المذكرات ويجري تنفيذ البعض الآخر، وخلال اجتماعنا مع المسؤولين العراقيين أكدنا على التنفيذ الكامل لهذه المذكرات".

وأعلن سيمائي تبادل الطلاب والأساتذة وفرص الدراسة ومجال البحث والتكنولوجيا هي مجالات التعاون العلمي المشترك بين إيران والعراق.

وقال وزير العلوم: إن إيران مستعدة للتعاون مع الجامعات العراقية في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو.

واعتبر وزير العلوم التعاون الاستشاري ونقل الخبرات الإيرانية إلى العراق في مجال إنشاء مراكز نمو التكنولوجيا والمتنزهات العلمية والتكنولوجية محورا مهما للتعاون العلمي بين البلدين وقال: "نحن مستعدون أيضا لنقل الخبرات الإيرانية إلى العراق في مجال العلوم والتكنولوجيا".

وأكد أننا نرحب بالطلبة العراقيين الذين يدرسون في أفضل الجامعات الإيرانية، وقال: "إن فرصة الدراسة المشتركة للأساتذة وطلبة الدراسات العليا من البلدين يمكن أن ترفع مستوى التعاون إلى مستوى أعلى".

وأضاف وزير العلوم: "تم الاتفاق مع المسؤولين العراقيين على أن يكون تعليم الطلبة العراقيين في إيران باللغة الفارسية، مع مراعاة الأبعاد التربوية والثقافية للتعليم أيضاً".

وأعلن سيمائي أخيراً استعداد إيران لمنح عدد معين للمنح الدراسية للطلبة العراقيين الموهوبين والمتميزين.

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