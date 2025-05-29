بزشكيان: لدينا اخبار سارة في مجال الصحة والعلاج وتحسن العلاقات الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الخميس في كلمة القاها الرئيس بزشكيان في الاجتماع الـ 112 للجمعية العمومية لاكاديمة العلوم الطبية، ان اعمالا مهمة تقوم بها الحكومة موكدا ان لدينا اخبارا سارة في مجال الصحة والعلاج والسلامة ومعالجة المشاكل الداخلية والنقص في الطاقة عن طريق توليد الكهرباء من طاقة الشمس وكذلك تحسين العلاقات الخارجية.

واكد بزشكيان ان الحكومة تعمل بمساعدة من الشعب على بناء وتجهيز المدارس ووضع التكنولوجيات بتصرف جميع المدارس.

واضاف اننا في الحكومة بصدد اصلاح اساليب التعليم في المدارس ونعقد جلسات اسبوعية مع وزارتي العلوم والتربية والتعليم وسائر الاجهزة المعنية.

وتابع ان الحكومة تتابع المضي قدما بخططها وبرامجها من خلال مشاركة الشعب. ونقوم حاليا بتنفيذ خطة "مساهمة الاحياء" لحل مشاكل البلاد بما فيها قضايا العمل والمعيشة والتعليم والصحة والعلاج وقد شاركت مؤسسات مختلفة بما فيها التعبئة وائمة الجمعة والمحافظين والشعب في هذا المجال. وحتى ان ثمة امكانية أن نسوي مشكلة نقص الطاقة عن طريق مشاركة الشعب واصلاح نموذج الاستهلاك ضمن خطة مساهمة الاحياء.