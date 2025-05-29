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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٣ م

شمخاني يردّ على تهديدات ترامب ضد المنشآت النووية الإيرانية

شمخاني يردّ على تهديدات ترامب ضد المنشآت النووية الإيرانية

أكد علي شمخاني، المستشار السياسي لقائد الثورة الإسلامية، أن إيران دولة مستقلة ذات بنية دفاعية راسخة، وشعب مقاوم، وخطوط حمراء واضحة، مشددًا على أن "التفاوض وسيلة للتقدم وصون المصالح والكرامة الوطنية، وليس أداة للفرض أو الاستسلام".

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن شمخاني كتب في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "الطموح في الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية و«تفجيرها» ليس سوى حلم راود أيضًا رؤساء الولايات المتحدة السابقين وكانوا يتوهمونه.

إيران دولة مستقلة ذات هيكل دفاعي قوي، وشعب صامد، وخطوط حمراء واضحة. التفاوض هو وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح الوطنية والكرامة، لا للفرض أو الاستسلام".

تأتي هذه التصريحات ردًا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي زعم خلال حديثه عن المنشآت النووية الإيرانية قائلاً: "لا يوجد أي مجال للثقة. أريد اتفاقًا قويًا جدًا، يسمح لنا بالدخول مع المفتشين، وأخذ م

رمز الخبر 1958603

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