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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٨ ص

رضائي: تصريحات ترامب بشأن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية مجرد وهم

رضائي: تصريحات ترامب بشأن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية مجرد وهم

صرح أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الايرانية: إن ما يقوله ترامب عن اتفاق مع إيران لتفكيك المنشآت النووية هو مزيج من "الوهم" و"الخداع" و"الارتباک".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الايرانية، في رسالة: إن ما يقوله ترامب عن اتفاق مع إيران لتفكيك المنشآت النووية هو مزيج من "الوهم" و"الخداع" و"الارتباک".

وأضاف: بالطبع، نحن نتفهم مشكلة ترامب؛ طالما أنه وفريقه مع مختل عقليًا يُدعى نتنياهو، وبصفته رئيسًا للولايات المتحدة، فلن يتخلصوا من وهم تفكيك المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار رضائي إلى أن على ترامب أن يعلم أنه يواجه دولةً وأمةً عظيمةً ونظامًا راسخًا في إيران، مما سيُجبر الولايات المتحدة على قبول الحقائق وتجنب الأوهام.

/انتهى/

رمز الخبر 1958605

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