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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١:٤٩ م

إيران تحذر امريكا وتعلن استعدادها لأي سيناريو

إيران تحذر امريكا وتعلن استعدادها لأي سيناريو

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: إن إيران مستعدة لأي سيناريو؛ إن المواجهة مع إيران لها عواقب وخيمة على أمريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محسن رضائي، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس، قبل توليه منصبه في البيت الأبيض، ادعى ترامب أنه لديه خطط لإنهاء الحروب على الفور وحتى خلال 24 ساعة، لكن الحرب في أوكرانيا مستمرة، وتم خرق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، واحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من سوريا.

وأضاف: "فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، فقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جديتها وارادتها على التفاوض والتوصل إلى اتفاق". ولكن ترامب وفريقه، المتأثرين بنتنياهو والمحافظين الجدد، ما زالوا في حالة من الارتباك والاضطراب.

واكد رضائي: إيران مستعدة لأي سيناريو. إن المواجهة مع إيران لها عواقب وخيمة على أمريكا.

/انتهى/

رمز الخبر 1957452

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