رضائي: لا يوجد عامل خارجي في حادثة ميناء الشهيد رجائي 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي، في وصفه لاجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مساء اليوم،: عقد هذا الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة، وفي جزئه الأول، قدم السيد عجم، ممثل أهالي شاهرود ورئيس لجنة الأمن في اللجنة، إلى جانب سارة فلاحي، ممثلة أهالي إيلام، اللذان ذهبا إلى موقع حادث ميناء الشهيد رجائي نيابة عن لجنة الأمن القومي، تقريراً عن الحادث ومناقشاتهما واجتماعاتهما مع مسؤولي الأمن والتنفيذ وإنفاذ القانون. كما نقلوا إلى أعضاء اللجنة ملخص تحقيقاتهم ورصدهم.

وأضاف: "فهمي من تعليقات زملائي هو أن حادث ميناء الشهيد رجائي لم يكن له عامل خارجي". وبناء على التقارير التي وصلتنا حتى الآن، وخاصة التقرير الذي حصلنا عليه من هذين العضوين في لجنة الأمن القومي في البرلمان، يمكننا القول إن هذه الحادثة لا يرتبط بأي عامل خارجي.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "من المؤكد أن هناك إهمالاً وتقصيراً وعدم مراعاة لإجراءات السلامة في هذا الحادث، الأمر الذي يتطلب تحقيقاً أكثر تفصيلاً وخبرة أكثر تفصيلاً".

وتابع رضائي: "لا نستطيع حتى الآن الحكم بشكل مؤكد على أسباب وعوامل هذا الحادث، وعلينا انتظار استكمال التحقيقات".

وأشار أيضاً إلى أن جميع الزملاء أكدوا على ضرورة إجراء تحقيق شامل، دون إهمال أو تسامح، في حادثة ميناء الشهيد رجائي، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات قانونية وحاسمة ضد مرتكبي هذا الحادث.