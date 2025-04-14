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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ ص

محسن رضائي: على المفاوضين متابعة المصالح الوطنية بحكمة من منطلق القوة والعزة

محسن رضائي: على المفاوضين متابعة المصالح الوطنية بحكمة من منطلق القوة والعزة

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام: على المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية متابعة تأمين مصالح البلاد والأمة بحكمة من منطلق القوة والعزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد الحرس الثوري الإسلامي في فترة الدفاع المقدس، على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي إكس:

"قبل خمسين عاماً، في عهد النظام الشاه، كانت إيران تذهب إلى عمان بصفتها شرطي المنطقة لتنفيذ سياسات أمريكا. ولكن اليوم، تذهب كقوة مستقلة في المنطقة إلى الدولة الشقيقة سلطنة عمان للتفاوض مع القوة العظمى السابقة على قدم المساواة".

واضاف رضائي على المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية متابعة تأمين مصالح البلاد والأمة بحكمة من منطلق القوة والعزة."

/انتهى/

رمز الخبر 1956620

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