توقف خمس ساعات لرحلات مطار مهرآباد في الرابع من يونيو

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح إبراهيم مرادي، مدير مطار مهرآباد الدولي، بأن هذا التوقف يأتي في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية لرحيل مؤسس الثورة، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذا القرار قد تم إبلاغها لجميع المستخدمين وشركات الطيران .

وأضاف مرادي أن هذا القرار يشمل أيضًا المطارات الأخرى الواقعة في منطقة طهران، مثل مطار الإمام الخميني (ره)، حيث سيتم إبلاغ المواطنين من قبل المديرين المعنيين.

ودعا مدير مطار مهرآباد الدولي جميع المسافرين إلى الحضور في صالات المطار قبل ساعتين من الوقت المحدد على تذاكرهم لإتمام إجراءات السفر، وفي حال الحاجة لمزيد من المعلومات، يمكنهم الاتصال بالرقم 199 أو 61021 (معلومات رحلات مطار مهرآباد الدولي).

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