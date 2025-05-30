عارف يزور المتحف الوطني في طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن الموقع الإلكتروني الحكومي، اطلع محمد رضا عارف من مسؤولي المتحف على المعروضات وأقسامه المختلفة.

وأشار عارف إلى التشابه الثقافي والتاريخي واللغوي الكبير بين حكومتي وشعبي إيران وطاجيكستان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المراكز والمواقع الثقافية والتاريخية وتعزيزها، بالإضافة إلى تعزيز أكاديميات البلدين لتعريف شعبيهما بالتاريخ والثقافة المشتركة.

وعلى هامش زيارته للمتحف، وأمام الصحفيين، قال نائب الرئيس الأول: "المتحف الوطني في طاجيكستان قيّم ورائع، ويعكس التاريخ الغني والعظيم لطاجيكستان". العديد من الأعمال المعروضة في هذا المتحف مألوفة للإيرانيين، إذ نشاهد أعمالاً مشابهة في المتاحف الإيرانية، مما يدل على القواسم الثقافية والتراثية المشتركة بين البلدين.

وأضاف عارف: إن القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين إيران وطاجيكستان جعلت العلاقة بين الدولتين والشعبين أخوية، ولدينا أفضل العلاقات السياسية، ونسعى إلى تعزيز العلاقات في القطاعات الثقافية والاقتصادية والسياحية، فضلاً عن العلاقات السياسية الرفيعة، بما يعزز شعور شعبي البلدين بأنهما في وطنهما الثاني، ويتوسع نطاق الخدمات التجارية والاقتصادية والثقافية والتقنية والهندسية وغيرها من المجالات أكثر من أي وقت مضى.

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