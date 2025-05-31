الإمام الخميني (ره)...الانعطافة الوجودية التي قلبت الموازين وأعادت للأمة وجهتها القرآنية

وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: اعتمد الإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني (قده) الاسلام ليكون هو الناظم لحركة الثورة ومصدر السلطات في الدولة، وقد حرص على ان تكون الثورة انعكاسا للمحتوى الثقافي والديني للأمة، فأنشأ حكومة اسلامية كإنعكاس للتعبير القرآني، لذا كان سماحة الامام الخميني (قده) إماما متفردا في انموذجه.

حول الشخصية العظيمة للإمام الراحل روح الله الموسوي الخميني (قده) وثورته المباركة العظيمة، أجرت مراسلتنا الأستاذة وردة سعد حواراً صحفياً، مع رئيس المركز الإسلامي للبحوث والدراسات، الدكتور فرح موسى، وجاء نص الحوار على النحو التالي:

الجمهورية الإسلامية التي تبناها الإمام الخميني (ره) وأقامها في إيران، تعتمد مبدأ الانتخابات لاختيار المسؤولين على كافة المستويات.. بل ربما أكثر من أي بلد غربي، بينما يقوم فكر الإمام الخميني على مبدأ رفض الأفكار الغربية وشعار لا شرقية ولا غربية.. فهل عمد الإمام الخميني (ره) إلى التوفيق بين الإسلام والغرب أم أنه أنتج نموذجًا ثالثًا جديدًا للجمهورية الإسلامية؟

لا شك في أن من يراقب تحولات الثورة الإسلامية في إيران، يلحظ حقيقة ما أسست له هذه الثورة بقيادة الإمام الخميني قدس سره، سواء قبل الانتصار أو بعده. ففي الستينات من القرن الماضي، وفي أوج الحراك الثوري ضد نظام الشاه والاستعمار الغربي، حاول الإمام رضوان الله عليه تظهير الثورة في إطار رؤية الإسلام لما ينبغي أن تكون عليه الأمة في الثورة والدولة معًا، لأن الإمام لم يتجاوز الأطر الثورية الهادفة إلى أن يكون الإسلام عقيدة، وشريعة، ونظام حكم، بحيث يكون هو الناظم لحركة الثورة، ومصدر السلطات في الدولة، وهذا ما كان يركز عليه الإمام في كل تأسيس ثوري، وفي كل تحولات بناء الدولة. لقد حاول الكثيرون إعطاء الثورة طابع الاستفتاء الثوري بعيدًا عن الرؤية الإسلامية، صرفًا للثورة تارة باتجاه الغرب، وطورًا باتجاه الشرق، ولكن الإمام قدس سره حرص دائمًا على أن تكون الثورة انعكاسًا للمحتوى الثقافي والديني للأمة. فالاستفتاء الشعبي قبل انتصار الثورة وبعده، لم يخرج عن كونه تفاعلًا للأمة مع دينها، وكان من نتائج الوعي الثوري أن تجرى الانتخابات وفق هذا الوعي. فالسؤال عن ما إذا كان الإمام قد عمد إلى التوفيق بين الإسلام والغرب في تحولات الثورة، يمكن أن يجاب عليه من واقع التحول الجذري في منطلقات الثورة، التي جعل منها الإسلام نموذجًا جديدًا وفريدًا في التعبير الثوري للأمة، وفي بناء الدولة. فالإمام رضوان الله عليه في كل اقتراع شعبي كان يوجه المسؤولين الثوريين الملتزمين إلى هجرة المناهج التوفيقية، خلافًا لمساعي من أراد للثورة أن تكون منهجًا توفيقيًا، وللدولة أن تكون تعبيرًا سلطويًا، غربيًا، أو شرقيًا، فهو، أي الإمام، كان يركز على إقامة الحكومة الإسلامية بما هي تعبير قرآني، ومنهج إسلامي في الحكم، رافضًا كل الدعوات الانتخابية الهادفة إلى التوفيق بين الإسلام والغرب، وذلك من منطلق أن الثورة الإسلامية فيما أسست له من تحولات وتعبيرات دينية وسياسية كانت ثورةً ضد المنهج الغربي الاستعماري في الحكم، فلم تكن تستحضر في تحولاتها الثورية إلا الإسلام. وحينما حاول الكثيرون التحدث في كتاباتهم عن الجمهورية، كان الإمام يوضح مطالب هؤلاء للشعب بأنهم يريدون جمهورية يغيب عنها الإسلام، مبيّنًا حقيقة مسعى هؤلاء أنهم يريدون جمهورية غربية لا جمهورية إسلامية!!! فإيران لم يغب عنها الإسلام يومًا، حتى أنها في زمن الشاه والاستعمار كانت جمهورية إسلامية، فلا ينبغي بنظر الإمام أن يعاد النموذج الغربي إلى البلاد تحت عنوان التوفيق والتلفيق بين الإسلام والغرب! ولهذا نجد الإمام يخاطب الشعب الثوري بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أطروحة الإسلام في الحكم. وكان كلما التبس الموقف الانتخابي في اختيار أي مسؤول، يخرج الشعب في استفتائه ليعبر عن رؤيته الثورية وفق الرؤية القرآنية. فالمنهج التوفيقي، كما كان يراه الإمام، هو في الجوهر منهج تخريبي في إطار العمل الثوري، وخصوصًا إذا ما جاء متلبسًا بعناوين الحرية والديمقراطية! وهنا تجدر الإشارة إلى حقيقة ما تجوهرت به هذه الثورة في القرن العشرين، وهذا ما لم يتنبه له الكثيرون في عالمنا المعاصر، ونعني بهذا التجوهر تحقيق الانقلاب الثوري على نحو لم يشهد له التاريخ مثيلًا منذ إقامة الدولة الإسلامية في زمن الرسول الأعظم ص، حيث نرى الإمام في أطروحته الإسلامية للحكم، وفي ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من تحولات دينية وسياسية، نراه يتجاوز نسق وأطر كل التحققات الثورية، ويقيم نظامًا إسلاميًا وسطيًا! فهو لم يختر أنموذجه من واقع ما يعايشه العالم من تجارب، وأنظمة حكم، وإنما أعاد أطروحة الإسلام المحمدي الأصيل إلى واقع الحياة، وإدارة شؤون العباد والبلاد، وهذا ما جعله إمامًا متفردًا في أنموذجه. وقد يقال بحق: إن أنموذج الإمام هذا شكّل للأمة الإسلامية مبعثًا رساليًا لم تألفه الأمة منذ قرون، وهذا ما فنّد الإمام فيه الكلام جيدًا، أن الأمة في إيران في وعيها الثوري أعادت عطف آخر الزمان على أوله، وأحدثت خرقًا هائلًا في جدر الجاهلية الغربية والاستعمارية! وأعطت أملًا بأن الإسلام فيما ينطوي عليه من منهج ورؤية، قادر على أن يعيد تشكيل منهجية الحياة في الدولة والثورة بعيدًا عن الشرق والغرب. فالإسلام، كما عبر عنه الإمام، شكل مبعثًا جديدًا للأمة، ما يجعلنا نؤمن بحق أن إيران الإسلامية اليوم بكل ما اختارته من أطر ونظم في إدارة الدولة، وفي كل تعبيراتها الثورية، قد أنتجت نظامًا ثالثًا من خارج كل ما هو مألوف ومعهود في العالم من أنظمة!

إن ما أسس له الإمام قدس سره، هو هذا: أنه في أطروحته الإسلامية، وفي ما اختاره من مضامين للجمهورية الإسلامية، استطاع مواجهة الشرق والغرب معًا، وهذا ما كان ليتم له، لولا أنه قام بانعطافة وجودية في التأسيس الثوري، ما مكّن الأمة من اليقين بجدوى أنه لا حلول لأزمات الأمة الحضارية إلا من خلال العودة إلى القرآن الكريم وتجربة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في إقامة الدولة الإسلامية. فإيران مبعث رسالي جديد، ويكفينا لوعي ذلك إدراك حقيقة تحولاتها الثورية في زمن كاد الناس يصدقون فيه أنه لا أمل لهم من خارج منظومات جاهليات الغرب والشرق! فإذا بالإمام قدس سره يعيد الأمل، ويحدث هذا التحول في الثورة والدولة معًا، مخاطبًا الأمة والشعب الإيراني: "علينا أن نحافظ على رمز انتصارنا المتمثل بوحدة الكلمة والاستناد إلى القرآن المجيد، وننطلق معًا لإقامة الجمهورية الإسلامية... وعلى جميع فئات الشعب الاقتراع لصالح الجمهورية الإسلامية، لا أكثر ولا أقل.

الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية الذي دام قرونًا طويلة أحيانًا بشكل أو بآخر، أرسى مفاهيم وأسُساً فكرية سميت تغريبية في الأدبيات الإسلامية.. ما هي أهم مظاهر هذه المفاهيم لدى المثقفين العرب والمسلمين؟ وكيف استطاع الإمام الخميني مواجهتها واستبدالها بالقيم الإسلامية في التعامل مع قضايا الدولة والمجتمع؟

لقد وعى الإمام الخميني جيدًا حقيقة الواقع الإسلامي في العالم كله، ورأى ما يتعرض له هذا العالم من محاولات تغريبية تطاله في دينه وفي كل أنماط حياته، وكان من أهم مظاهر هذا التغريب قلب المفاهيم الإسلامية واستبدالها بالقيم الغربية! ونظرًا لكون الإمام "قده" قد عايش هذا الواقع الإسلامي، وخصوصًا في إيران، وتدبر بما آلت إليه أحوال المجتمع الإسلامي في ظل كل ما هو دخيل على حياة الأمة، سواء في الدين، أو الدنيا، فلم يكن أمامه سوى استحضار تاريخ الإسلام الناصع لتوجيه الأمة وهدايتها إلى السبل الكفيلة بمنع المستعمرين من تحقيق غاياتهم، ولهذا نجد الإمام يستحضر كل تجارب إيران والعالم الإسلامي ودور الاستعمار في تدمير القيم الإسلامية وتحويل وجهة الأمة عن الإسلام، لتكون بوقًا للدعايات الغربية تحت عناوين الديمقراطية، والحرية، والعلمانية، إلى غير ذلك من المصطلحات التي غزا بها الغرب المستعمر بلاد المسلمين. ولعل أكثر ما كان يسترعي نظر الإمام في قراءته لواقع الأمة الإيرانية، هو تجارب هذه الأمة في صراعها مع الغرب المستعمر، فهو قرأ ما أقدم عليه الشاه القاجاري حين أعطى امتياز التنباك للإنكليز عام 1890م، والذي كان سببًا في فتوى المرجع من حسن الشيرازي في تحريم التنباك، كما أن الإمام استوعب حقيقة ما كان يسمى بالمشروطة والمستبدة في عهد الملك القاجاري مظفر الدين عام 1905م، والتي قادها علماء إيران لرفع الاستبداد، وجعل الحكم شورى في البلاد! كل هذا استحضره الإمام، وجعل منه دروسًا للأمة في مواجهة الاستعمار وكل حالات التغريب في المجتمع الإسلامي. إن ما تميز به الإمام في مواجهة حالات التغريب، هو قدرته الفائقة في استثمار الوعي الديني في زمن كان التغريب موغلًا في التأثير على كثير من القادة والمسؤولين عن إدارة البلاد! كيف لا وقد هال الإمام قدس سره حقيقة ما اختزنته التجربة الإيرانية من تجارب! فهو استطاع من خلال إحاطته الشاملة بالواقع الإسلامي استيعاب أسباب الفشل في حركة الأمة اتجاه السيادة والحرية والاستقلال، فاختار أن تكون ثورته انقلابًا شاملًا على كل القيم الغربية، موجهًا الأمة بالرؤية القرآنية للتحرر من كل القيم والأفكار الغربية! ولهذا نجد الإمام لا يقبل بالحلول الوسط، ولا بالمفردات الغربية المضللة للرأي العام، ويوضح مطالب الغرب في ما كان يسعى إليه من تفريق بين الدين والسياسة! وهذا كما يبدو لنا، أن الإمام أعطاه حيّزًا مهمًا من اهتماماته، مركزًا على دور علماء الدين في إصلاح ما أفسده الغرب، دون أن يغرب عن بال الإمام تأثيرات الغرب على الروحانيين لتسويغ أطروحاتهم المضللة، ولهذا نجد الإمام في مواجهة التغريب يركّز على ضرورة الإصلاح في الوسط الديني قبل غيره! وإذا تأملنا في كتاب الحكومة الإسلامية للإمام، وفي وصيته السياسية الخالدة، نجد دعوةً صريحة إلى إصلاح الهيئات الدينية، وتطهير المراكز العلمية من عملاء الغرب والشرق، وطرد فقهاء القصور الذين دخلوا في الدنيا، وأحدثوا في الدين ما ليس منه!!! إن ما أرساه الغرب من قيم مادية في المجتمع الإيراني طيلة عقود من الزمن، لم يكن ممكنًا مواجهته إلا بثوابت الدين والقرآن لإحداث التحول الجذري في المجتمع. والحق يقال: إن الإمام قدس سره لم يكن يُخفي امتعاضه من النخبة المثقفة التي ساهمت، أو سكتت عن التعرض لقيم الإسلام ومبادئه، وكانت سببًا في تضليل الأمة وتغريبها عن دينها! فالغرب لم يكن يعنيه من تغريب المجتمع سوى حماية مصالحه، وإحداث الفرقة بين المسلمين، وتغذية روح المذهبية بين الناس، بهدف تسويغ مشروعه التغريبي تحت عناوين وأفكار شتى وفد بها إلى حياة المسلمين، ليجعل منها بديلًا للقرآن والقيم الإسلامية، وهذا ما أسف له الإمام في ندائه الأخير، بقوله: "والمؤسف أن القرآن الكريم، الذي يجب أن يكون وسيلة لجمع المسلمين والبشرية، وكتاب حياة، أصبح وسيلةً للتفرقة بين المسلمين، أو أنه هجر كليًا.

نعم، لقد تمكن الإمام بفضل قراءته، واستشراف تحولات الأمة، أن يُحدث التغيير في المجتمع الإيراني المسلم، مستفيدًا من تجارب هذا المجتمع وعلمائه النورانيين في مواجهة المستعمر الغربي وقيمه، ولا تزال أطروحة الإمام حيةً في ما اختاره من مضامين وأساليب لاستيعاب أطروحات الغرب على النحو الذي يخدم الأمة بلحاظ حقيقة قيمها الإسلامية والقرآنية. فالسؤال الذي يتجدّد دائمًا، هو كيف نرسي دعائم الأطروحة الإسلامية بما يخدم مشروع الأمة في الحرية والاستقلال، ورفض التبعية للمستعمر الغربي، أو الشرقي!؟ فالإمام رحمه الله سجّل موقفه في حياة الأمة الإسلامية من منطلق الوعي بقضاياها التي كانت ولا تزال بحاجة إلى مزيد من السعي والجهاد والوعي الديني.

ما هي عوامل القوة التي استند إليها الإمام الخميني الراحل (قده) لمواجهة التحديات العظيمة التي واجهتها الثورة الإسلامية في إيران، بدءًا من مواجهة نظام الشاه المتجذر وصولًا إلى صد محاولات التآمر من القوى الإمبريالية والصهيونية العالمية؟ وما دور الإسلام والتراث الإسلامي في بناء هذه القدرة على الصمود؟

كما رأينا في إجابات سابقة، أن الإمام قدس سره عايش كل تحولات إيران الدينية والسياسية، فهو لم ينطلق من فراغ في مواجهة الاستعمار وكل القوى المتحالفة معه، سواء في الداخل الإيراني، أو في الخارج، وخصوصًا الأنظمة التي زرعها الاستعمار لمنع الأمة الإسلامية من النهوض والتحرر. ولا شك في أن أهم العوامل التي استند إليها الإمام في بعث الأمة ومواجهة التحديات، هو إدراكه، بل واطمئنانه إلى حياة الأمة بالإسلام، نهجًا وفكرًا ومنظومة حياة، وكان من جملة تعبيراته عن هذه الحقيقة قوله: "إن إيران كانت جمهورية إسلامية منذ ثورة التنباك، وثورة المشروطة والمستبدة، كما أشرنا في أجوبة سابقة، ولو أن العلماء الأجلاء الذين قادوا تحركات الأمة، وانتفضوا ضد المستعمر، كانوا ينطلقون من واقع وحقيقة أن لهم الولاية من حيث الوظيفة العملية، لما تمكّن المستعمر من الاستمرار في محاولاته لإجهاض الروح الثورية للأمة!!!

إن ما فعله الإمام الخميني قبل الثورة وبعدها، هو أنه استطاع إعطاء الأمة الدفع اللازم للتعبير عن رؤيتها الإسلامية ودورها المستقل. فهناك الكثير من الأسئلة التي يمكن طرحها حول أهم العوامل والتحديات، وقد سلّط الإمام الضوء على كثير منها، ولعل أهم هذه العوامل هو حياة الأمة بالقرآن وعاشوراء، ولهذا كان الإمام يردد كلامه، أن كل ما عندنا من عاشوراء، فهذا عامل أساسي كانت تعيشه إيران قبل الثورة، وجاء الإمام ليزيد هذا العامل تحققًا ووجودًا. إنه عامل كان ولا يزال أساسيًا، وما دامت الثورة ملتزمة بالإسلام وعاشوراء، وتملك هذا الدافع القرآني، فلن تضعف عن القيام بمسؤولية الدفاع والنهوض، ومواجهة التحديات الغربية، ولهذا يقول الإمام: "إذا أردتم أن يستقر الإسلام وحكومة الإسلام، وأن تقطعوا أيادي المستعمرين والمستغلين، الداخليين والخارجيين، عن بلدكم، فلا تضيّعوا هذا الدافع الإلهي الذي أوصى به القرآن الكريم، ويأتي في مقابل هذا الدافع، الذي هو النصر والبقاء، نسيان الهدف والتفرقة والاختلاف…".

هذا هو العامل الذي أدى بالثورة إلى النصر، وإلى هزيمة الأعداء. وبه واجهت الأمة الإيرانية كل التحديات، ومن خلاله تستمر الثورة في التعبير عن روحها الدينية والثورية، وعن مسؤولياتها السياسية. فلا ينبغي، كما نفهم من أطروحة الإمام، المداهنة مع الأعداء مهما بلغت التضحيات، فالغرب لا يزال يراهن على إضعاف الروح الثورية، ليعود أدراجه، كما يحصل اليوم في المفاوضات النووية، فهو يريد استغلال العقوبات، وضائقة الشعب الإيراني ليفرض شروطه على الدولة والثورة، ولكن السيد الخامنئي كان ولا يزال يقف بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى النيل من قوة وعظمة الثورة الإسلامية في إيران.

لقد أوضح الإمام الخميني في وصيته الخالدة أمرًا هو في غاية الأهمية، لا يتعلق بالشعب المسلم في إيران وحسب، وإنما هو يتجاوزه إلى كل الأمة الإسلامية في كل أقطار الدنيا، فالإمام ينصح الشعوب المسلمة والمستضعفة أن لا تتجاهل أو تنسى حقيقة ما يضمن لها الاستمرار في نهج التحرر والاستقلال، يقول الإمام في وصيته: "هناك ركنان أساسيان سببا انتصار الثورة، هما: "الدافع الإلهي، كما أسلفنا، والهدف السامي للحكومة الإسلامية، والشعب إنما انتصر باجتماعه حول هذا الدافع وهذا الهدف…".

إنها الحقيقة الثابتة والتي لا مناص من الالتزام بها في مواجهة التحديات، وقطع أيدي المستعمرين، وهذا ما نرى بفضل الله أن الجمهورية الإسلامية لا تزال على وهج ثورتها، وفيةً لدماء الشهداء الذين سقطوا في مواجهة الطاغوت الداخلي والمستعمر معًا، وهذا ما نرى أن الشعب الإيراني سيتابعه حفاظًا على استقلال البلاد وحريتها، وإلا ستحدث الكارثة فيما لو ضعف الدافع الإلهي، وتحولت إيران إلى مجرد دولة تبحث عن مكاسبها وعلاقاتها الدولية دون اعتبار لمنهجها الثوري في الحياة.

إن الدولة التي حملت مشروع الإسلام، دينًا ودولة، وحضارة ورؤية حياة، وشكّلت امتدادًا حيويًا لرسالة الإسلام وتعاليم الرسول وأهل البيت عليه السلام، لا يمكنها المساومة على أي موقف يتعلق بوجودها، أو بسياساتها المستقلة بعيدًا عن الغرب والشرق معًا. فإيران ليست مجرد دولة وحكومة، وإنما هي منهج ثوري مستقل في منظومة الحياة والعلاقات مع سائر الشعوب والدول.

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