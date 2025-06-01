عراقجي لغروسي: إيران سترد على أي تحرك غير مناسب من أوروبا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن غروسي وعراقجي أجريا مكالمة هاتفية مساء يوم السبت، حيث ناقشا آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية ورفع العقوبات، بالإضافة إلى التقرير الأخير الذي أصدرته الوكالة بشأن إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى التعاون المستمر بين إيران والوكالة، مؤكدًا أن جميع الأنشطة النووية الإيرانية تتم تحت إشراف الوكالة وضمن إطار اتفاقية الضمانات، وأنه لا يوجد انحراف في الأنشطة والمواد النووية. وطالب المدير العام للوكالة بأن يعكس الحقائق بطريقة تمنع أي استغلال من قبل بعض الأطراف لهذه الهيئة الدولية لتحقيق أغراض سياسية ضد الشعب الإيراني.

كما دعا عراقجي غروسي إلى توضيح التعاون الإيراني مع الوكالة خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على أن إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير مناسب من الأطراف الأوروبية، وأن المسؤولية عن العواقب والآثار ستقع على عاتق الأطراف التي تستخدم الوكالة وترتيباتها كأداة لتحقيق برامجها السياسية ضد إيران.

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