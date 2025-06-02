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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٤٤ ص

"وول ستريت جورنال": البیت الأبیض یوعز بتعليق العقوبات الجديدة على إيران

"وول ستريت جورنال": البیت الأبیض یوعز بتعليق العقوبات الجديدة على إيران

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تكشف أن البيت الأبيض أصدر توجيهاً بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران. ما السبب؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن البيت الأبيض أصدر توجيهاً بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصدر، أن حملة "الضغط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراوح الآن مكانها.

وأشارت إلى أن كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارتي الخزانة والخارجية تبلغوا بهذا التوجيه.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة على إيران قبيل الجولة الخامسة من المحادثات بين الطرفين، وهو ما وصفه المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنه "شرير وغير قانوني وغير إنساني".

رمز الخبر 1958731
جواد ماستری فراهانی

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