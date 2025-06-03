لماذا قرّر ترامب تغيير صورته الرسميّة المعلّقة في البيت الأبيض؟

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها اوضحت الصحيفة أنّ الصورة الجديدة "تسلّط الضوء على ترامب بشكل أكثر دفئاً وتخفّف من تعبيره عن صورته الأولى في خروج عن التقاليد الرئاسية"، على حدّ وصفها.

وذكرت أنّ التغييرات في الصورة تشمل استبدال ربطة العنق الفيروزية بربطة العنق الحمراء "المفضّلة لديه"، وتغيير الخلفية من العلم الأميركي إلى اللون الأسود.

ولفتت "التلغراف" إلى أنّه من غير المعتاد أن يغيّر الرئيس الأميركي صورته الشخصية بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، لكن ترامب "يشتهر باهتمامه بمظهره".

وتشرح أنّه في الصورة الأولى التي كانت معلّقة والتي نشرت قبل أيام قليلة من تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2025، ظهر ترامب بوجه جامد، وعينه اليمنى ضيّقة وتحدّق، بينما كانت شفتاه مضغوطتين بإحكام.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الصورة أثارت مقارنات مع الصورة التي نشرتها السلطات في جورجيا بعد اعتقاله بتهمة الابتزاز في عام 2023.

وبشأن الصورة التي كانت موجودة، ادّعى ترامب أنّها "الأكثر مبيعاً في التاريخ"، ثم ركّبها على جدار المكتب البيضاوي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وذّكرت "التلغراف" أنّ هذه المرة لم تكن الأولى التي يسعى فيها ترامب إلى "إزالة صورة غير لائقة".

وكانت ولاية كولورادو قد أزالت صورة ترامب المعلّقة في مبنى الكابيتول في آذار/مارس عندما اشتكى الرئيس من مظهرها ودعا الحاكم جاريد بوليس إلى إزالتها.

وقال على منصته "تروث سوشيال": "لا أحد يحب صورة سيئة أو لوحة فنية لنفسه، ولكن تلك الموجودة في كولورادو تمّ تحريفها عمداً إلى مستوى لم أره أنا من قبل، ربما".

وكانت هذه اللوحة من رسم الفنانة البريطانية سارة بوردمان، والتي وصفتها بعد تكليفها بهذه القطعة في عام 2018 بأنها تُظهر الرئيس بتعبير "جادّ ومدروس وغير متعارض".

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