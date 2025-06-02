"فنربخشه"، الوجهة المحتملة لـ"مهدي طارمي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، انتقل طارمي، الذي لعب الموسم الماضي مع نادي بورتو البرتغالي، إلى إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد لموسمين، لكنه لم يتمكن من تلبية التوقعات، حيث تعرض لانتقادات متكررة من وسائل الإعلام في إيطاليا خلال الموسم.

ومع انتهاء المنافسات الكروية للموسم الحالي لنادي إنتر، تسعى إدارة النادي لدخول سوق الانتقالات، حيث أفادت تقارير إيطالية يوم الأحد بأن المهاجم الإيراني قد تم إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع هذا الصيف.

في هذا السياق، أشار الصحفي التركي "إرسن سردال" عبر منصة التواصل الاجتماعي X إلى أن مهدي طارمي يحظى باهتمام نادي فنربخشة، إلا أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات حتى الآن، لكن الاهتمام من جانب فنربخشة يبدو حقيقياً.

وبما أن طارمي مرتبط بعقد مع إنتر لموسم آخر، يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كان سيستمر في اللعب في الدوري الإيطالي الموسم المقبل أم سيتجه إلى فريق آخر.

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