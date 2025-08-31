المهاجم الإيراني مهدي طارمي ينضم الى أولمبياكوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طارمي حصل على إذن من مدرب المنتخب ليسافر يوم الأحد عبر طائرة خاصة إلى أثينا، حيث سيخضع للفحوص الطبية قبل التوقيع رسمياً مع الفريق اليوناني. ومن المقرر أن يعود إلى معسكر المنتخب في طاجيكستان مساء الغد بطائرة خاصة يوفرها النادي الجديد.

الصحفي الإيطالي متيو مورتو كشف أن أولمبياكوس حدد الفحوص الطبية في أثينا اليوم، وإذا اجتازها اللاعب فسيوقع عقده رسمياً مع النادي. كما ذكرت تقارير أخرى أن قيمة الصفقة بلغت 2.5 مليون يورو، في حين وفّر ذلك على إنتر حوالي 8 ملايين يورو كانت ستدفع كرواتب في حال استمرار عقد طارمي.

العقد الجديد يمتد لعامين بقيمة تتجاوز مليوني يورو سنوياً، وسيمنح المهاجم الإيراني فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا أمام أندية كبرى مثل ريال مدريد، برشلونة، باير ليفركوزن، آرسنال، آيندهوفن، أياكس، بافوس، وكيرات.

يذكر أن طارمي كان محط اهتمام عدة أندية أوروبية منها فولهام، نوتنغهام فورست، ليدز يونايتد، وست هام، نيس، بشيكتاش، ليل، بي إس في، ريال بيتيس وساسولو، لكنه رفض أيضاً عروضاً من فلامنغو وبوتافوغو البرازيليين.

المهاجم الإيراني انتقل في الصيف الماضي إلى إنتر كلاعب حر بعقد لثلاث سنوات، وشارك معه في 43 مباراة (1887 دقيقة من أصل 3870 دقيقة ممكنة)، مسجلاً 3 أهداف وصانعاً 9 تمريرات حاسمة. ويحتل أولمبياكوس حالياً صدارة الدوري اليوناني برصيد 6 نقاط من مباراتين.

