استقلال، برسبولیس وخمسة أندية أخرى تحصل على الترخيص الاحترافي

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفقًا لما ذكره مصطفى زارعي، مدير لجنة إصدار التراخيص الاحترافية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عُقد عصر اليوم ، فقد تم الإعلان عن أسماء الأندية التي تمكنت من الحصول على الترخيص الاحترافي في نهاية موسم 14-1403 لكرة القدم الإيرانية.

وأشار زارعي إلى أن سبعة أندية، وهي ألومينيوم أراك، استقلال، سباهان، برسبولیس، فولاد خوزستان، تراكتور تبریز، وغل‌غهر سیرجان، قد حصلت على الترخيص الاحترافي، بينما لم تتمكن أندية شمس آذر قزوين، استقلال خوزستان، وهوادار من الحصول على هذا الترخيص.

سيمثل نادي تراكتور إيران في دوري النخبة الآسيوي، بينما سيشارك سپاهان في جولة الملحق لهذه المنافسات. كما تأهل استقلال إلى دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه بكأس الحذف.

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