المنتخب الإيراني يحصد 8 ميداليات ملونة في بطولة العالم للمواي تاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اختتمت اليوم السبت بطولة العالم للمواي تاي، التي انطلقت بمشاركة 75 دولة في 22 مايو/ايار واستضافتها أنطاليا. وشارك المنتخب الإيراني في الحدث بفئتين: الرجال والسيدات، والكبار، وتحت 23 عامًا. كما شارك منتخب بلادنا في منافسات البارا مواي تاي.

وفازت عسل زعفرانلو بميداليتين ذهبيتين في فئة تحت 23 سنة المختلطة ومتين بناغي في فئة الوزن المتوسط المختلط، وفازت دينا كلوندي بالميدالية الفضية في فئة الكبار المختلطة، وفاز علي أصغر عباسي وعلي رضا زينالي وأريزو دوستيان بثلاث ميداليات برونزية في قسم المصارعة.

كما فازت عسل زعفرانلو بميداليتين برونزيتين في فردي السيدات، وفريق عسل زعفرانلو ودينا كلوندي بميداليتين برونزيتين.

قاد محمد أنجداني، المدرب الرئيسي، وغلام حسين أحمدي، فريق بلادنا في فئة الرجال للكبار. أما في فئة تحت 23 عامًا، فيتولى هادي محمد زاده تدريب الفريق.

في قسم السيدات، كانت المدربتان الرئيسيتان للفريق "طاهرة تنها" في قسم المصارعة، و"شاه سنم صديقي" في قسمي "في-كرو" و"ماي موي".

/انتهى/