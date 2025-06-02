إيران تقترح إنشاء بنك مشترك للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد رضا فرزين، الذي زار الصين للمشاركة في اجتماع رؤساء البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بأن الهدف من هذه الزيارة هو دراسة سبل تعزيز التعاون النقدي والمصرفي بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء البنوك المركزية للدول الأعضاء، وقال: "إن إنشاء بنك مشترك شامل قادر على تنفيذ جزء من المعاملات النقدية والمصرفية بين الأعضاء مدرج على جدول أعمال هذا الاجتماع".

وصف محافظ البنك المركزي منظمة شنغهاي للتعاون بأنها منظمة إقليمية مهمة، وقال: تضم هذه المنظمة عشر دول، من بينها اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وروسيا، وتمثل 45% من سكان العالم، وتتمتع بحصة كبيرة في الاقتصاد العالمي.

وبخصوص جدول أعمال اجتماع محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، قال فرزين أيضًا: سيتناول هذا الاجتماع قضيتين رئيسيتين. إحداهما تشكيل بنك مشترك لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة جميع الأعضاء، والقضية الثانية هي إنشاء بنية تحتية للمعاملات المالية، وهو ما ندعمه أيضًا.

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