إنشاء 50 مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية في الخارج

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تصريحاته خلال اجتماع إقليمي حول الدبلوماسية المحلية، أكد فرزين على أهمية تعزيز العلاقات المصرفية والمالية مع الدول المجاورة، مشيراً إلى ضرورة إقامة علاقات مصرفية مع الدول الأخرى إذا كنا نرغب في التجارة مع العالم.

وكشف فرزين عن خطط لتحويل 50 فرعاً مصرفياً في الخارج إلى مراكز لجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً: "لا يمكن أن تتشكل أي تجارة بدون علاقة مالية ومصرفية، لذا يجب أن نتمكن من جذب الموارد المالية من الدول الأخرى، مما سيوسع من تفاعلاتنا وقدراتنا في المجالين المالي والمصرفي."

وأكد رئيس البنك المركزي أن هناك 50 فرعاً مصرفياً في العالم، مشيراً إلى أن الأفراد الذين يعملون في هذه المراكز والفروع يمتلكون معرفة كافية بالقضايا المالية والاقتصادية، مما يمكنهم من لعب دور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار فرزين إلى أن التجارة قد تحولت من الغرب إلى الشرق، موضحاً أن إنشاء علاقات فعالة بين السفارات والفروع المصرفية يمكن أن يساعد في وضع استراتيجيات مستهدفة لجذب الاستثمارات، ويقدم نموذجاً جديداً في مجالات التجارة والمال والبنوك على مستوى العالم.

كما أشار إلى بدء بيع الأوراق المالية بالعملة الأجنبية منذ العام الماضي، حيث تم بيع 460 مليون دولار من هذه الأوراق حتى الآن. واعتبر فرزين أن بيع الأوراق المالية بالعملة الأجنبية هو وسيلة جيدة للتفاعل، ويجب أن تحظى باهتمام خاص.

وفي جزء آخر من حديثه، تناول فرزين موضوع توجيه الائتمانات، مشيراً إلى أن إيران تواجه حالياً حجمًا كبيرًا من المشاريع بسبب نقص في التخطيط الإقليمي. وأكد على ضرورة مراجعة استراتيجيات الصناعة والتخطيط الإقليمي بدقة، مشيراً إلى أن قانوناً جديداً قد تم وضعه في البنك المركزي يحدد العدالة في الائتمانات كهدف رئيسي يجب أن يُعتبر خريطة طريق.

/انتهى/