محافظ البنك المركزي يتوجه إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 10 دول هي حالياً الأعضاء الرئيسيون في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي الصين وروسيا والهند وإيران وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، بينما تُعتبر تركيا وجمهورية أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وسريلانكا الدول الست التي تُعتبر شركاء حوار في هذه المنظمة الإقليمية.

ويُعدّ تعزيز وتطوير التعاون النقدي والمصرفي بين الدول الأعضاء على جدول أعمال الاجتماع الدولي لمحافظي البنوك المركزية لمنظمة شنغهاي للتعاون، الذي سيُعقد في بكين في 3يونيو2025 .

/انتهى/