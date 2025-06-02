وزيرا خارجية ايران وألمانيا يؤكدان على مواصلة المباحثات الثنائية والمتعددة الاطراف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى مباحثات هاتفية مع يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، بحثا خلالها العلاقات الثنائية وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وخلال هذه المباحثات، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في تحسن العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا الإطار، معلناً عن استعداد إيران لاتخاذ خطوات فعالة بهذا الشأن.

كما أشار عراقجي إلى المسار الدبلوماسي الجاري بين إيران وأمريكا بشأن رفع العقوبات والملف النووي، مؤكداً على أهمية الدور البناء الذي يمكن لأوروبا أن تلعبه في هذا السياق، معرباً عن رغبة إيران في مواصلة الحوار مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن سعادته بإجراء هذه المباحثات الهاتفية، وأكد على استعداد بلاده لمواصلة الحوارات الثنائية والمتعددة الأطراف مع إيران، واتخاذ خطوات إضافية لبناء الثقة.

كما تم الاتفاق خلال الاتصال على التخطيط لإجراء مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، بهدف معالجة بعض القضايا الثنائية.