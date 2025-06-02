بعد اعادة تأهيلها.. انضمام 10 مروحيات إلى أسطول طيران الجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه جرت المراسم في القاعدة القتالية الرابعة لطيران الجيش، بحضور العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش، والعميد سيد قاسم خاموشي، قائد طيران الجيش، إلى جانب عدد من كبار القادة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وتضم هذه الدفعة أنواعًا مختلفة من المروحيات القتالية، الهجومية، الاستطلاعية والنقل، والتي أعيد تأهيلها باستخدام قدرات الخبراء المحليين، من خلال إنتاج قطع غيار محلية الصنع، وعادت رسميًا إلى الخدمة العملياتية.

وفي كلمته خلال المراسم، قال العميد حيدري إن طيران الجيش يمثل قوة دعم رئيسية للقوات في مواجهة العدو، مشيرًا إلى أن مجرد وجود المروحية في ميدان المعركة يعزز من معنويات المقاتلين.

وأضاف أن طيران الجيش الإيراني يُعدّ من أبرز الوحدات في جنوب غرب آسيا، لافتًا إلى أن إدخال أنظمة الرؤية الليلية قد رفع من قدراته القتالية.

وأوضح أن العدد الكبير من المروحيات الجاهزة للقتال في أسطول طيران الجيش يعكس عمليًا شعار "الاعتماد على الذات" الذي يؤكد عليه قائد الثورة الإسلامية.

وأكد حيدري أن جميع المروحيات باتت جاهزة للدخول في العمليات والدعم، وأنه بفضل تصنيع أكثر من ألف نوع من قطع الغيار محليًا، تم التغلب على التحديات التي كانت تعيق توفير هذه القطع.

من جانبه، قال العميد سيد قاسم خاموشي، قائد طيران الجيش، إن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الصلبة للقوات المسلحة في تحقيق الأهداف الوطنية والدفاع عن البلاد، وفقًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة وسلسلة القيادة في الجيش.

وأشار إلى أهمية التصنيع المحلي الكامل لقطع غيار المروحيات، موضحًا أن العمل جارٍ بشكل مستمر على تدريب الطواقم الفنية والطيارين بالتعاون مع منظمة الطيران المدني، وزارة الدفاع والشركات المعرفية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية.

وشدد خاموشي على أن القطع المنتجة محليًا مطابقة للمعايير العالمية، مؤكدًا أن إيران باتت مكتفية ذاتيًا في مجال إنتاج قطع الغيار المتخصصة للمروحيات، وقد تم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل البلاد وفقًا لأعلى المقاييس الفنية.