قائد سلاح الطيران في الجيش: إنتاج ألف قطعة غيار للمروحيات محليًا

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أشار العميد الطيار "سيد قاسم خاموشي"، قائد الطيران في القوة البرية للجيش، خلال مناورات "اقتدار مئة مروحية" التي أُقيمت في قاعدة الطيران الأولى في كرمانشاه، إلى أن سلاح الطيران، بوصفه وحدة رد فعل سريع في القوة البرية للجيش، قد أطلقت نهضة تصنيع القطع وحققت خطوات كبيرة مثل تصنيع القطع بشكل مستقل ومحلي تمامًا، بالإضافة إلى إجراء عمليات الصيانة والتجديد لمروحيات هذه الوحدة بواسطة متخصصين متميزين وذو خبرة.

وأضاف: "إن تصميم وإنتاج وبناء وتشغيل أكثر من ألف قطعة غيار مروحيات من قبل مهندسي الطيران وصناعات القطع "ياعلي(ع)" في القوة البرية للجيش، هو مثال صغير من آلاف الأمثلة التي قامت بها وحدات الطيران في القوة البرية الباسلة على مر السنين، لتكون أسطول المروحيات في الجيش أكثر استعدادًا من أي وقت مضى."

وأشار "خاموشي" إلى مناورات "اقتدار مئة مروحية" في قاعدة الطيران الأولى في كرمانشاه، مؤكدًا أنه للحديث عن جاهزية سلاح الطيران يكفي أن نذكر أنه في دفعة واحدة فقط، تم إلحاق عدة مروحيات من أنواع 205 و206 و209 و214 إلى قاعدة الطيران القتالية الغربية للقوة البرية للجيش، بحضور كبار المسؤولين في هذه القوة ومدعوين من مقر خاتم الأنبياء.

وتابع قائد طيران الجيش: "تمت هذه الإضافات بفضل الجهود المستمرة لخبراء وفنيي الصيانة والهندسة، حتى يتمكن الطيران من توسيع أسطوله، والاستفادة القصوى من أنظمة الصناعة المروحية الحديثة، مثل أنظمة الرؤية الليلية، وإطلاق النار في الليل، وكذلك الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة."

وفي الختام، أشار إلى أن القوة البرية للجيش، من خلال التعاون الوثيق مع الشركات المعتمدة على المعرفة، تمكنت من تجهيز مروحياتها، وعرض استعدادها الدائم والمستمر وغير القابل للتوقف في الدفاع عن أمن البلاد بأفضل صورة ممكنة.

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