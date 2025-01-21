الجيش الايراني يجري أول انزال جوي ليلي في اطار مناوراته

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد سلاح الطيران التابع لقوات البرية الجيش الايراني، على هامش مناورة الأمن الهجومية للقوات البرية للجيش: "القوات الجوية مستعدة لتنفيذ جميع المسؤوليات والمهام الموكلة إليها في جميع المجالات".

وتابع العميد سيد قاسم خاموشي: "خلال الليلة الأولى من المناورات، نفذت مروحيات الجيش عمليات طيران ليلي باستخدام معدات الرؤية الليلية المطورة محليًا، والتي تم تركيبها على المروحيات، مما مكّنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة في الظلام الدامس. كما انتشرت هذه المروحيات في المنطقة، واستفادت من أحدث المعدات والأسلحة الجوية المتطورة لتنفيذ المهام المقررة بدقة".

وقال خاموشي: "إن هذا التمرين يتكون من مراحل متعددة ومختلفة، حيث قامت الطائرات التابعة للقوات البرية للجيش بمرافقة وتأمين تحركات القوات الخاصة للواء 65 للرد السريع إلى جانب تقديم الدعم الجوي بالنيران".

واختتم بالقول: "نفذ سلاح الجو أولى عملياته الجوية الليلية، والتي ركزت على نقل وإقلاع عناصر من اللواء 65 للرد السريع وفي اليوم الثاني، تم تنفيذ عمليات إنزال جوي نهارية باستخدام مروحيات الهجوم "بل 214"، وذلك بمساندة نيران مروحيات الهجوم "كوبرا".

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