نائب رئيس منظمة الدفاع المدني: إيران عبرت بتلاحم وطني من حرب هجينة معقدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرّح العميد محمد علي قمي، خلال اجتماع مجلس الدفاع المدني في محافظة مازندران شمال ايران، تكريمًا لذكرى الشهداء، وخاصة شهداء الحرب الأخيرة: "كان العدو، يعمد باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتأثير البشري والضغط النفسي، إلى استهداف البنية التحتية الحيوية للبلاد وتوتير الأجواء العامة، ولكن بفضل التدخل السريع للقوات المسلحة والتلاحم الوطني وتوجيهات قائد الثورة، فقد أُحبطت مخططاته".

وأكد على التطبيق الصارم للمبادئ التوجيهية الدفاعية، داعيًا إلى الاستعداد الشامل للأجهزة، والتوعية العامة، وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وأعلن العميد قمي عن وضع وإصدار 14 مبدأً توجيهيًا جديدًا في مختلف المجالات الدفاعية، وقال: إن خطط الشهيد آبشناسان، والشهيد شاكري، والشهيد نيل فروشان، والشهيد زاهدي، هي خرائط طريق للأجهزة في حالات الطوارئ، ويجب على المحافظين ورؤساء البلديات والمديرين العامين تنفيذها.

