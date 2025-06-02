رئيس بلدية طهران يصبح نائبا لرئيس رابطة مدن مجموعة بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد برويز سروري، نائب رئيس المجلس الإسلامي في طهران، على أهمية انعقاد قمة بريكس العالمية في ماريكا بالبرازيل، قائلاً: "إن بريكس من الفعاليات التي تُضعف احتكار الأمريكيين للعالم، وتُنشئ قدرات جديدة لمواجهة التسلط الأمريكي".

وأضاف نائب رئيس المجلس الإسلامي في طهران: "إن بريكس من الفعاليات التي تسعى الجمهورية الإسلامية، من خلال مشاركتها، إلى توفير الظروف المناسبة لحياة البشرية، حتى تتمكن من مواصلة مسيرتها دون هيمنة القوى العالمية".

وأكد علي رضا زاكاني، رئيس بلدية العاصمة، على أهمية حضوره في هذا الحفل، قائلاً: "الأهم من حضوره هو أن رئيس بلدية طهران، ليس من خلال المجالس، بل من خلال الفوز بالأصوات، قد تمكّن من أن يصبح نائب رئيس رابطة مدن بريكس".

وفي إشارة إلى تشكيل أمانة رابطة مدن بريكس في طهران، قال: "يمكن لهذا المجال أن يمتلك القدرة على تعريف الدول الأعضاء بإدارة المدن وتطوراتها؛ بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لعضوية الصين وروسيا والهند ودول أخرى مهمة وكبيرة، فإنه يمكن أن يخلق تفاعلات جادة بين الأعضاء". لذلك، أرى أن زيارة رئيس بلدية طهران إلى البرازيل كانت رحلة بالغة الأهمية، ونأمل أن نرى نتائجها في المستقبل القريب.

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