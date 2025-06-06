عراقجي: إيران سترد بحزم على أي انتهاك لحقوقها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على صفحته الشخصية: بعد سنوات من التعاون الجيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - والذي أدى إلى إصدار قرار وضع حدًا للادعاءات المتحيزة حول "الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي السلمي الإيراني - اتُهمت بلادي مرة أخرى بـ "عدم الالتزام".

وأضاف: "بدلاً من الانخراط بحسن نية، اتخذت الترويكا الأوروبية إجراءً متحيزًا ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة". وعندما تبنت هذه الدول الثلاث نفس الخطأ في عام 2005، كانت النتيجة من نواحٍ عديدة هي الولادة الحقيقية لتخصيب اليورانيوم في إيران. هل تعلمت الترويكا الأوروبية الثلاث حقيقيةً خلال العقدين الماضيين؟

وصرح وزير الخارجية: "إن الاتهام الباطل لإيران بانتهاك الضمانات - المستند إلى تقارير واهية ومُسيّسة - يهدف بوضوح إلى إثارة أزمة".

وأكد عراقجي: "بينما تُوشك أوروبا على ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر، تذكروا كلماتي: سترد إيران بحزم على أي انتهاك لحقوقها. تقع المسؤولية الكاملة والحصرية على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تبذل قصارى جهدها للتورط".

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