عراقجي: لن يكون هناك اتفاق برفض التخصيب

أفادت وكالة مهر للأنباء کتب وزير الخارجية عراقجي على موقع X هناك سبب واضح لعدم تمكن سوى عدد قليل من الدول من تحقيق القدرة على تصنيع وقود المفاعلات النووية. فبالإضافة إلى الحاجة إلى موارد مالية كبيرة ورؤية سياسية استراتيجية، يتطلب هذا الأمر بنية تحتية صناعية قوية ونظامًا تكنولوجيًا أكاديميًا قادرًا على إنتاج رأس المال البشري والمعرفة التقنية اللازمة.

لقد دفعت إيران ثمنًا باهظًا لتحقيق هذه القدرات؛ ولن نخيب آمال الوطنيين الذين حققوا هذا اللم تحت أي ظرف من الظروف. بهدف رفض الأسلحة النووية، من الممكن التوصل إلى اتفاق.

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