  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٠٨ ص

أكسيوس: تم تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات واشنطن - طهران

أكسيوس: تم تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات واشنطن - طهران

أعلن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي في تقرير له عن موعد الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن في الاسبوع المقبل.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه نقلا عن موقع أكسيوس أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستُعقد الأسبوع المقبل (يوم السبت أو الأحد) في الشرق الأوسط.

وفي تقريره المعنون "إيران قادرة على قبول اتحاد نووي على أراضيها"، نقل الموقع عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "طهران سترحب باتفاق نووي مع الولايات المتحدة بناءً على هذا الاقتراح طالما أن اتحاد تخصيب اليورانيوم الإقليمي يتم على الأراضي الإيرانية".

وأضاف الموقع نقلاً عنه: إذا كان الاتحاد يعمل داخل الأراضي الإيرانية، فقد يكون جديرا بالدراسة. أما إذا أُنشئ خارج حدود البلاد، فسيكون مصيره الفشل حتما.

/انتهى/

رمز الخبر 1958838

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات