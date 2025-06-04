أكسيوس: تم تحديد موعد الجولة السادسة من محادثات واشنطن - طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه نقلا عن موقع أكسيوس أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستُعقد الأسبوع المقبل (يوم السبت أو الأحد) في الشرق الأوسط.

وفي تقريره المعنون "إيران قادرة على قبول اتحاد نووي على أراضيها"، نقل الموقع عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "طهران سترحب باتفاق نووي مع الولايات المتحدة بناءً على هذا الاقتراح طالما أن اتحاد تخصيب اليورانيوم الإقليمي يتم على الأراضي الإيرانية".

وأضاف الموقع نقلاً عنه: إذا كان الاتحاد يعمل داخل الأراضي الإيرانية، فقد يكون جديرا بالدراسة. أما إذا أُنشئ خارج حدود البلاد، فسيكون مصيره الفشل حتما.

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