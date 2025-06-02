مصدر إيراني: المقترح النووي الأميركي بعيد كل البعد عن الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قناة روسيا اليوم، زعمت نقلاً عن مصدر إيراني مطلع، أن اقتراح واشنطن لإبرام اتفاق نووي جديد مع طهران "غير مقبول".

ونقلت قناة روسيا اليوم عن المصدر قوله: "من وجهة نظر إيران، فإنّ اجزاء وعناصر المقترح الأمريكي المكتوب بعيدة كل البعد عما يمكن أن يكون أساسا عادلًا وواقعيا لاتفاق محتمل".

وأضاف المصدر: "شعر الإيرانيون بخيبة أمل لرؤية مثل هذه الرسالة أحادية الجانب والخيالية والبعيدة كل البعد عن الواقع".

يذكر أن البيت الأبيض اعلن قبل أمس أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد أرسل "مقترحا مفصلاً ومقبولاً" إلى طهران.

وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، موقف واشنطن، مؤكدةً أن طهران لن تتمكن أبدا من امتلاك قنبلة نووية، دون التطرق إلى البرنامج النووي السلمي الإيراني، الذي طالما أكد عليه المسؤولون الإيرانيون.

الجدير بالذكر أنه وفي رد على الاقتراح الأميركي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران "ستعطي ردا مناسبا على أساس المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".

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