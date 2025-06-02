وزير الخارجية المصري: نرفض التهديدات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

وأفادت وكالة مهرللأنباء، قال بدر عبد العاطي في هذا المؤتمر الصحفي، ردًا على سؤال حول إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين طهران والقاهرة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية: "لقد حدث تحول في العلاقة بين البلدين، وهذا الأمر يخدم مصالحهما ومصالح المنطقة. هدف مصر هو خفض التوترات في المنطقة. ومشاوراتنا مع الجانب الإيراني مستمرة بالتأكيد".

نؤكد على مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لبعضها البعض

وفي إشارة إلى تطور علاقات القاهرة مع إيران ودول الخليج الفارسي، قال: "نتفق على مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول، وحسن الجوار، والحفاظ على السيادة. هذا هو الخط الأساسي للسياسة الخارجية المصرية. لا يمكن لأي دولة مواجهة المخاطر بمفردها، بل يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول".

عدم اللجوء إلى التهديدات العسكرية؛ المبدأ الوحيد في السياسة الخارجية المصرية

ردًا على سؤال حول تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران، قال الدبلوماسي المصري الكبير: "لدينا بالتأكيد مبدأ في السياسة الخارجية المصرية، وهو عدم استخدام التهديدات العسكرية، ولذلك نرفض هذه التهديدات. جهود مصر دائمًا ما تتجه نحو الحلول الدبلوماسية. أي تصعيد للتوترات هو بمثابة صب الزيت على النار، وسيؤدي إلى خروج السيطرة على المنطقة عن السيطرة".

يجب تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي بالكامل

وأكد بدر عبد العاطي أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقال: "تحدثتُ هاتفيًا أمس مع ستيف ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين مع إيران. هناك تفاهم مشترك بين مصر والولايات المتحدة حول الحلول السياسية والسلمية. لطالما أكدنا على معارضتنا التامة للمعايير المزدوجة. لا ينبغي استثناء أي طرف من تطبيق القواعد، ويجب تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي بالكامل. كما تحدثتُ اليوم مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. وسنواصل جهودنا".

وأكد وزير الخارجية المصري على رغبته في استكمال المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان، قائلاً: لن نتردد في تقديم أي مساعدة في هذا الصدد. وأكدنا على مسألة منع انتشار الأسلحة النووية وتطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي.

ستستمر المشاورات السياسية بين طهران والقاهرة على المستوى الوزاري

وأكد وزير الخارجية المصري على وجود رغبة كبيرة بين إيران ومصر في إقامة علاقات، قائلاً: في هذا الإطار، قررنا أن تستمر المشاورات السياسية بين البلدين حول القضايا الثنائية بشكل منتظم على المستوى الوزاري.

أبلغت وزير الخارجية الإيراني على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة

وقال بدر عبد العاطي أيضاً بشأن حرب غزة وإجراءات القاهرة: خلال خلال هذه الزيارة، أطلعنا السيد عراقجي على جهود مصر وإجراءاتها المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة. يجب أن نتحرك لمنع تصاعد التوترات في المنطقة، لأن منطقتنا تعاني حاليًا من مشاكل عديدة.

على جميع الأطراف المعنية السعي لضمان الأمن البحري في المنطقة

وتابع حديثه حول محاور النقاش مع وزير الخارجية الإيراني، قائلًا: "تحدثنا عن البحر الأحمر، والشحن، والأمن البحري، وهذه قضية بالغة الأهمية للعالم أجمع. لقد عانينا كثيرًا من تصاعد التوترات في هذه المنطقة. رحبنا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليمن، ونأمل أن يستمر هذا وأن يكون له تأثير إيجابي على أمن الشحن في المنطقة. نأمل أن تسعى جميع الأطراف في المنطقة جاهدةً لضمان الأمن البحري".

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