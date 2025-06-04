الادميرال تنكسيري: سنرد بقوة على أي هجوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري: "سنرد بقوة على أي قطعة بحرية أو دولة تحاول مهاجمتنا وقد أثبتنا ذلك".



واضاف الادميرال تنكسيري في تصريحات لقناة المسيرة: "اليمنيون فخر الإسلام.. إنهم يدافعون عن المظلومين، وبدعمهم لفلسطين أثبتوا أنهم رجال الميدان".



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