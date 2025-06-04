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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٠٨ م

الادميرال تنكسيري: سنرد بقوة على أي هجوم

الادميرال تنكسيري: سنرد بقوة على أي هجوم

أشاد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الادميرال علي رضا تنكسيري بدعم اليمن لفلسطين، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة على أي جهة تحاول الاعتداء عليها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري: "سنرد بقوة على أي قطعة بحرية أو دولة تحاول مهاجمتنا وقد أثبتنا ذلك".

واضاف الادميرال تنكسيري في تصريحات لقناة المسيرة: "اليمنيون فخر الإسلام.. إنهم يدافعون عن المظلومين، وبدعمهم لفلسطين أثبتوا أنهم رجال الميدان".

/انتهی/

رمز الخبر 1958852
جواد ماستری فراهانی

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