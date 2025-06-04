الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة الوحدة بين الأمة الإسلامية بشأن فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان هنأ الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان بعيد الأضحى المبارك، مؤكدا على ضرورة الوحدة بين الأمة الإسلامية حول فلسطين وتعميق العلاقات بين طهران وأنقرة.

وفي هذا الحوار اعتبر الرئيس الايراني عيد الأضحى المبارك رمزاً سامياً للوحدة والتلاقي والاستسلام لأمر الله، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا العيد العظيم الذي هو مظهر من مظاهر التضحية والعبودية لله عز وجل مصدر خير وبركة ورحمة للأمة الإسلامية.

وأعرب الدكتور بزشكيان عن أمله في أن تفتح بركات هذا العيد الطريق لمزيد من الوحدة بين الأمة الإسلامية حول قضية فلسطين وتؤدي إلى وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب المضطهد في غزة.

ووصف الرئيس بزشكيان العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية بالممتازة، وأكد على القواسم التاريخية والثقافية والدينية المشتركة بين البلدين، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاتخاذ خطوات فعالة وبناءة لتعزيز وتطوير العلاقات الشاملة مع الدول الإسلامية، وخاصة تركيا.

وفي هذا الاتصال، تبادل الرئيس التركي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الحكومة والشعب الإيراني، معتبراً هذه المناسبة العظيمة فرصة ثمينة لتعزيز السلام والهدوء والتضامن بين الدول الإسلامية.

وأشار أردوغان إلى التعاون النشط والتواصل المستمر بين اللجان المشتركة بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يؤدي التنفيذ الكامل لقرارات المجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي إلى تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة.

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