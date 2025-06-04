في حوار مع أمير الكويت..بزشكيان: نعتبر التقارب مع الأمة الإسلامية مهمة استراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان هنأ في اتصال هاتفي عصر اليوم الأربعاء، أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حكومة وشعب الكويت بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى لهم السعادة والصحة والبركات.

وأشار إلى المكانة العالية لعيد الأضحى في الثقافة الإسلامية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المناسبة المباركة مصدراً لمزيد من تعزيز الوحدة والتماسك والأخوة بين الدول الإسلامية، وأن تؤدي إلى نشر الخير والبركات والسلام والأمن في جميع أنحاء الأمة الإسلامية.

وأكد بزشكيان على القواسم المشتركة الدينية والثقافية والتاريخية بين الأمم الإسلامية، وقال: "استناداً إلى التعاليم الإسلامية المستنيرة ونصيحة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، فإننا نعتبر جميع الدول الإسلامية ومسلمي العالم إخوة لنا، ونعتبر تعزيز روابط الأخوة والتكامل مع الأمة الإسلامية واجباً دينياً واستراتيجياً".

وأشار الرئيس الإيراني إلى الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب المظلوم والأعزل في غزة، وقال: "نأمل أنه في ظل وحدة وسلامة الأمة الإسلامية وباستغلال الأجواء الروحية لعيد الأضحى المبارك، سيتم منع استمرار هذا الظلم والجريمة، وسنشهد في النهاية نهاية العدوان وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

الشيخ مشعل: نأمل أن يساهم تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في خلق مستقبل مشرق وبناء للشعبين

وفي هذا الاتصال الهاتفي، هنأ أمير الكويت بدوره حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنى للشعب الإيراني وجميع الشعوب الإسلامية الصحة والعافية والبركات والسلام.

وأكد أمير الكويت اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن أمله في أن ينبثق مستقبل مشرق ومستقر وبناء للشعبين في ظل التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: "إن مستقبل دول المنطقة، وخاصة في الظروف الحرجة الراهنة، مترابط، ولن يكون الطريق إلى السلام والصداقة والأمن والتنمية ممكناً إلا في ظل التضامن والوحدة والتآزر بين الدول الإسلامية".

/انتهى/