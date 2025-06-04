الرئيسان الإيراني والأذربيجاني يؤكدان على تعميق العلاقات وتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الدكتور مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، الأمة الإسلامية، وخاصة حكومة وشعب أذربيجان الشقيقة، بحلول عيد الأضحى المبارك، ودعا الله تعالى لهذا البلد الشرف والفخر والتقدم المتزايد.

وصف الرئيس الايراني زيارته الأخيرة إلى جمهورية أذربيجان والاتفاقيات المهمة والبناءة التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة، بأنها نقطة تحول في العلاقات الثنائية وأعرب عن أمله في أن تتعمق روابط الأخوة بين البلدين والشعبين يومًا بعد يوم وتؤدي إلى إنجازات أكبر وأكثر ديمومة.

وأكد الدكتور بزشكيان أهمية تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين خاصة في مجالات النقل والطاقة الحيوية، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الالتزامات في المستقبل القريب سيؤدي إلى التنمية الاقتصادية والنمو والازدهار لكلا البلدين.

وفي هذا الاتصال، أعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن تقديره للاتصال والتهنئة الصادقة من الرئيس الايراني، كما هنأ الحكومة والشعب الإيراني بهذا العيد.

ووصف رئيس جمهورية أذربيجان الزيارة الأخيرة للدكتور بزشكيان إلى هذا البلد بأنها تاريخية ومهمة وناجحة. وأشار إلى الانفتاح الذي تحقق خاصة في مجال النقل الجوي وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين بعد هذه الزيارة، معربا عن أمله في أن تستمر هذه العملية البناءة في مجالات أخرى وأن تتعمق العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

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