روسیا ترد على الفيتو الأمريكي على قرار غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

إن جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 صوتوا لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مشيرة إلى أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.

وقال فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة شهدت الأمم المتحدة مجددًا من يريد السلام حقًا ومن يواصل الالعاب الجيوسياسية.