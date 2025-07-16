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١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٥، ١١:٣٨ ص

مصر ترد على خطة الكيان الصهيوني في رفح

مصر ترد على خطة الكيان الصهيوني في رفح

ردّت وزارة الخارجية المصرية على خطة الكيان الصهيوني ضد اللاجئين الفلسطينيين في رفح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني المتكرر على لبنان وسوريا، ودعت إلى احترام سيادة الدول والشعوب.

كما أكدت الوزارة معارضتها التامة لأي فكرة لإنشاء منطقة جنوب قطاع غزة ونقل اللاجئين الفلسطينيين إليها، أو أي تغيير في التركيبة السكانية لفلسطين المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني يعتزم نقل مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى رفح، الواقعة جنوب قطاع غزة، وسجنهم فيها. ويتمثل الهدف النهائي لتل أبيب في طرد اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

/انتهى/

رمز الخبر 1960636

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