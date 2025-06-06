رئيس مجلس الشورى الإسلامي يغادر برازيليا متوجهاً إلى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، غادر العاصمة البرازيلية صباح الجمعة في ختام جولته الدورية إلى أمريكا اللاتينية، متوجهاً إلى طهران.

وهدفت الزيارة الدورية لمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى أمريكا اللاتينية إلى تطوير الدبلوماسية البرلمانية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون، بالإضافة إلى حضور القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات دول مجموعة بريكس، وشملت زيارات رسمية إلى فنزويلا وكوبا والبرازيل.

وتجدر الإشارة إلى أن قاليباف التقى خلال هذه الرحلة برؤساء برلمانات وكبار المسؤولين في ثلاث دول من أمريكا اللاتينية.

ومن بين لقاءاته المهمة، التقى بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث تم التأكيد على توسيع التعاون بين طهران وكاراكاس. كما منح الدكتور قاليباف ميدالية "الجانب الصحيح من التاريخ" لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية في القاء.

وكانت كلمة قاليباف في جامعة الاتصالات والمعلومات الفنزويلية جزءًا من الرحلة، والتي لاقت ترحيبًا من الطلاب الفنزويليين لمواقف رئيس البرلمان الإيراني المناهضة لأمريكا والثورية.

في هافانا، التقى قاليباف برئيس الجمعية الوطنية الكوبية وأجرى معه محادثات. وركزت هذه المحادثات على قضايا تتعلق برفع العقوبات الأحادية الجانب، وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والتعليم، وإمكانيات التعاون في مجالي التكنولوجيا الحيوية والأدوية.

وخلال هذه الرحلة، وُقِّعت مذكرة تعاون برلماني بين برلماني إيران وكوبا لإنشاء فريق عمل مشترك.

وكانت البرازيل الوجهة الأخيرة للرحلة، حيث التقى قاليباف برئيسي مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب الهندي، في برازيليا، وألقى كلمة في القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات دول بريكس.

وخلال الرحلة التي استمرت عدة أيام، رافقه كلٌّ من أحمد نادري، رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية البرازيلية، ومريم عبد اللهي، نائبة رئيس مجموعة الصداقة الإيرانية البرازيلية، ومصطفى طاهري، رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في البرلمان، وغلام رضا تاج كردون، رئيس لجنة التخطيط والميزانية، ومحمد رشيدي، عضو البرلمان، وسالار ولايات مدار، عضو البرلمان، وجليل مختار، عضو البرلمان.

/انتهى/