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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٣٧ م

قالیباف يصل إلى برازیلیا بعد زيارته لهافانا

قالیباف يصل إلى برازیلیا بعد زيارته لهافانا

وصل اليوم الاربعاء رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إلى العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث كان في استقباله فاوستو بيناتّو، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البرازيل وإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف، الذي غادر طهران يوم السبت على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، كان قد أمضى يومين في كاراكاس عاصمة فنزويلا، حيث التقى بعدد من المسؤولين والجهات الشعبية في البلاد، ثم توجّه في زيارة ليوم واحد إلى كوبا التقى خلالها بمسؤوليها.

وقد وصل قاليباف إلى برازيليا للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول مجموعة بريكس.

ويرافق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في زيارته إلى البرازيل كلّ من جليل مختار، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وكوبا، سالار ولايتمدار، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وفنزويلا، غلام رضا تاجكردون، رئيس لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في البرلمان، محمد رشيدي، نائب مدينة كرمانشاه.

/انتهى/

رمز الخبر 1958848
جواد ماستری فراهانی

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