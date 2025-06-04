قالیباف يصل إلى برازیلیا بعد زيارته لهافانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قاليباف، الذي غادر طهران يوم السبت على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، كان قد أمضى يومين في كاراكاس عاصمة فنزويلا، حيث التقى بعدد من المسؤولين والجهات الشعبية في البلاد، ثم توجّه في زيارة ليوم واحد إلى كوبا التقى خلالها بمسؤوليها.

وقد وصل قاليباف إلى برازيليا للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول مجموعة بريكس.

ويرافق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في زيارته إلى البرازيل كلّ من جليل مختار، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وكوبا، سالار ولايتمدار، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيران وفنزويلا، غلام رضا تاجكردون، رئيس لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في البرلمان، محمد رشيدي، نائب مدينة كرمانشاه.

/انتهى/