استشهاد 22 فلسطينياً منذ الصباح في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر مطلعة في قطاع غزة باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات من جراء قصف إسرائيلي شرقي جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وارتقى شهداء وأصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مفترق القرم شمالي قطاع غزة.

وأشار المصادر إلى إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وفي جنوبي قطاع غزة، ارتقى 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غربي مدينة خان يونس.

وصرحت مصادر مطلعة بانتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على بلدة القرارة في خان يونس.

واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات من جراء إطلاق الاحتلال النار صوب المواطنين قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غربي مدينة رفح جنوبي غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية حي آل النجار ومنطقة الكتيبة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار مصادر إلى أن عدداً كبيراً من سكان قطاع غزة لم يعودوا يستجيبون للأوامر الإسرائيلية، لعدم وجود مكان آمن.

ووصل عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية إلى 226 فلسطينياً، بعد استشهاد المصور في التلفزيون العربي أحمد قلجة باستهداف إسرائيلي طال خيمة للصحافيين أمس الخميس.

في هذا السياق، دان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة.

وحمّل المكتب الإعلامي، في بيان، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، وطالبهم أيضاً بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

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